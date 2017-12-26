Робот-змій перевірить атомну станцію "Фукусіма", на якій 6 років тому сталася аварія

Для дослідження небезпечного блоку атомної електростанції "Фукусіма-2" створили спеціального робота, що має вигляд змії

Про це повідомляє "Укрінформ".

Робота-змія створили, щоб досліджувати радіоактивний блок Fukushima Unit 2, який є досі смертельно небезпечним для людей. Науковці досі не знають рівень пошкодження блоку. Вони припускають, що у АЕС досі зберіглись залишки радіоактивних речовин.

Довжина робота сягає 12,8 метрів. Він оснащений панорамною камерою, рухається завдяки дистанційному управлінню.

Нагадаємо, наприкінці червня у Токіо почались судові слухання у справі про халатність колишнього керівництва компанії-оператора "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power (TEPCO).

Кількома роками раніше прокурори вирішили не висувати звинувачення у кримінальній справі стосовно керівництва TEPCO, оскільки вважали, що аварії не вдалося б запобігти, навіть якби були застосовані запобіжні заходи. Однак група адвокатів закликала до відповідальності керівництво АЕС.

Очікується, що рішення буде винесено не раніше наступного року. Якщо керівників станції визнають винними, то їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Аварія, яка сталася 11 березня 2011 року, стала найгіршою аварією на АЕС від часів Чорнобиля. Внаслідок аварії, яку спричинив землетрус та цунамі, уряд евакуював 160 тис осіб, а прилеглі до АЕС території стали непридатними для життя.