Родичі Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні
Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко написав у Twitter.
"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Сім'я згодна на його (останків) перепоховання в Україні. Нехай йому буде пухом наша земля", - йдеться в повідомленні.
Раніше IPress.ua повідомляв, що в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.
Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні.
Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.
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