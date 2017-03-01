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Родичі Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні

Посольство України в Канаді розшукало правнуків письменника.
Родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.
Родичі Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні Фото: Ігор Булига / ZN.ua

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко написав у Twitter.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Сім'я згодна на його (останків) перепоховання в Україні. Нехай йому буде пухом наша земля", - йдеться в повідомленні.

Раніше IPress.ua повідомляв, що  в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново з'ясувати, чи можливо перепоховати Олександра Олеся в Україні.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що Олександр Олесь повинен бути перепохований в Україні, а найкраще місце для цього - алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі.

 

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03 01 2017 21:55
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