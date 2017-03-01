Родичі Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні

Родичі українського письменника Олександра Олеся згодні на перепоховання його останків в Україні.

Про це посол України в Канаді Андрій Шевченко написав у Twitter.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Сім'я згодна на його (останків) перепоховання в Україні. Нехай йому буде пухом наша земля", - йдеться в повідомленні.

Раніше IPress.ua повідомляв, що в Україні при Міністерстві культури буде створена спеціальна міжвідомча комісія, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців.