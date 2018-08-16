Родичі судді Антонова, який закрив справу Кернеса, скуповують квартири і люксові автівки

Пересувається суддя нібито на старенькому Opel Vectra 1993 року випуску та мотоциклі Honda NM

Суддя Київського райсуду міста Полтави Андрій Антонов із нерухомості у своїх деклараціях вказує лише одну земельну ділянку. Одночасно з цим, батьки його дружини за останні 8 років придбали 3 квартири, а також на тещу записані автомобілі Mercedes-Benz ML 250 та BMW 520i.

Згідно інформації з Реєстру нерухомого майна, у 2010 році тесть судді Юрій Романенко придбав квартиру площею 34 кв. м по вулиці Богдана Хмельницького, 11 у Полтаві. У червні 2018 року він купив ще одне 43-метрове помешкання у провулку Ломаному, 36., повідомляє проект "Декларації" (Bihus.Info).

У 2014 році теща Антонова Ніна Романенко також стала власницею 47-метрової квартири у полтавській новобудові по вулиці Гожулівській, 30. На цей момент сукупна вартість всієї цієї нерухомості складає близько 50-55 тисяч доларів.

У 2012 році Ніна Романенко придбала новенький Mercedes-Benz ML 250 CDI 4MATIC.



Фото: з відкритих джерел

Торік вона також стала власницею BMW 520i 2015 р. в. Зараз на вторинному ринку за подібні Mercedes-Benz просять близько 40-45 тисяч доларів, а за BMW - від 30 до 40 тисяч.



Фото: з відкритих джерел

Тесть і теща судді ніколи не займалися бізнесом, тому звідки у них кошти на купівлю квартир і люксових автівок - незрозуміло.

Сам Андрій Антонов у своїх деклараціях за 2014-2017 роки із нерухомості вказує лише земельну ділянку у Полтаві площею 1000 кв. м. Пересувається суддя нібито на старенькому Opel Vectra 1993 року випуску та мотоциклі Honda NM. Згідно з біографією, у Київському районному суді він працює останні 14 років, а до цього проходив службу в органах внутрішніх справ і податковій міліції.



Фото: з відкритих джерел

Його батько Володимир Антонов також понад 30 років вершив правосуддя у Полтаві та Харкові. У 2014 році, після свого виходу на пенсію, він придбав собі новенький кросовер BMW X5.



Фото: з відкритих джерел

Зараз ціни на такі автівки в салонах у залежності від комплектації коливаються в межах від 55 до 80 тисяч доларів. Інший син Антонова Сергій також пішов по юридичній лінії і зараз працює суддею Октябрського райсуду Полтави.

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.

На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.

Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.