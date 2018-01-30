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Родичі жертв катастрофи літака MH17 виграли суд проти Гіркіна

Його майно можуть арештувати
Родичі жертв катастрофи літака MH17 у липні 2014-го виграли суд проти російського бойовика Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).
Родичі жертв катастрофи літака MH17 виграли суд проти Гіркіна Ігор Гіркін-Стрєлков. Фото: dnr.today

Відповідні документи Окружного суду США по Північному окрузі штату Іллінойс отримала нідерландська телепрограма ZEMBLA.

Родичі 25 жертв катастрофи MH17 звернулися до суду з вимогою компенсації. Провадження відкрили проти Ігоря Гіркіна, який на той момент був командиром бойовиків і так званим "міністром оборони ДНР".

Згідно з рішенням суду, сумарна компенсація родичам жертв трагедії повинна скласти 400 млн доларів.

Водночас повідомляється, що шанс отримати компенсацію "дорівнює нулю", тому що Гіркін не з'явився на засідання суду, за зареєстрованою у Москві адресою його також не знайшли.

Адвокати родичів жертв катастрофи заявили про намір просити арешту його майна.

Нагадаємо, малайзійський "Боїнг", на борту якого знаходилися 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Представники Росії, виробники "Бука" з концерну "Алмаз-Антей" і сепаратисти відкидають висновки розслідування. Вони стверджують, що літак збили українські військові.

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30 01 2018 13:28
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