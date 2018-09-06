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Родичі жертв катастрофи MH17 провели акцію біля посольства Росії у Гаазі

Мовчазна акція була організована на газоні біля посольства Росії
Родичі жертв катастрофи MH17 на Донбасі провели акцію біля посольства Російської Федерації в Гаазі.
Родичі жертв катастрофи MH17 провели акцію біля посольства Росії у Гаазі Фото: ЕРА

У ході акції на газоні біля посольства були встановлені 298 білих стільців, на яких розклали червоні троянди в пам'ять про 196 нідерландців і громадян інших країн, які загинули 17 липня 2014 року, повідомляє BBC.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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09 06 2018 12:17
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