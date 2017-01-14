Родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" на сході України вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

"Ми, родичі, просто не хочемо, щоб там залишалися людські останки", - заявив у суботу президент фонду жертв катастрофи рейсу MH17 Еверт ван Зейтвелд, який втратив в аварії сина, дочку і батьків дружини, повідомляє Укрінформ.

Дискусія про MH17 відновилася після того, як прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена голландським журналістом Міхелем Спеккерсом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.

Спеккерс 9 січня повернувся з України, куди їздив для зйомок документального фільму. За його словами, місцеві жителі повідомили йому, що на місці катастрофи досі лежать уламки літака. Він вирушив в район катастрофи і виявив людську кістку.

За словами Еверта ванн Зейтвелда, знахідка голландського журналіста "знову відкрила ще незагоєні рани".

Нагадаємо, за даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

Нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений назад.