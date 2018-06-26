Родина Холодницького безкоштовно отримала півгектара землі під Києвом, - ЦВК
Чотири з них розташовані на території Києво-Святошинського району, де Холодницький раніше працював прокурором, - інформує 26 червня "Центр протидії корупції".
Усі земельні ділянки виділили Холодницькому, а також його матері та рідній сестрі під безоплатну приватизацію в 2012 – 2015 роках.
За словами аналітиків, земля виділялася в одних з найдорожчих приміських районах Києва, а саме селах Білогородка, Ходосівка, Колонщина та Михайлівка-Рубежівка.
"Неодноразове виділення безоплатно землі під Києвом прокурору района та його сім’ї, яка навіть не проживає в Україні, виглядає досить дивним, – коментує юрист ЦПК Віталій Цокур.
"Тим паче, що земля у виділених районах коштує від тисячі доларів за сотку і зазвичай не виділяється безкоштовно пересічним громадянам", - додає він.
У 2016 році сестрі також перейшла у спадок приватизована раніше матір’ю Холодницького ділянка (0,1 га) під садівництво у Макарівському районі Київської області.
Загалом Холодницький та його сестра володіють 12 об’єктами нерухомості, 8 з яких розташовані на території Києво-Святошинського району, заявляють у ЦПК.
Серед них особиста квартира антикорупційного прокурора у місті Вишневому від забудовника "Акварелі". Саме власник компанії "Акварелі" та мер Вишневого Ілля Діков, з яким раніше працював Холодницький, є фігурантами кримінального розслідування щодо хабара в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.
Також сестра та матір нинішнього очільника САП у 2013-2014 роках, коли Холодницький працював прокурором Києво-Святошинського району, придбали в цьому ж районі в селі Софіївська Борщагівка 2 квартири в одного і того ж забудовника ТОВ "МІД СЕРВІС" на 183 м² та 125 м², – зазначають у ЦПК.
Крім того, сестра Холодницького у 2017 році набула у власність квартиру в селі Крюківщина на 63 м². Квартира набута за договором пайової участі, який укладено ще у 2013 році від забудовника ЖК "Підкова".
За даними ЦПК, сім’я прокурора володіє також 2 квартирами та житловим будинком у Львові.
Сам Холодницький у коментарі "Українській правді" висловив здивування обговоренням цієї інформації, запевнивши, що всі ці дані відображені раніше в його деклараціях.
"Що я можу сказати: це черговий вкид "Центру пліток". Я не розумію, чому про це раптом почали говорити в 2018 році, ці всі землі були у власності ще в 2012-2013 роках", – каже антикорупційний прокурор.
Холодницький підтвердив, що в 2012 році дійсно звертався до сільської ради про виділення двох земельних ділянок.
"Вони були виділені, все було оформлено належним чином. Так само моя сестра, хоч вона проживає в Італії, але так само зверталася про виділення земельних ділянок і їх виділили. Але це було ще в 2012-13 роках, коли я ще не був керівником САП", – додає він.
Що ж до нерухомості Холодницький каже, що не володіє будинком у Львові:
"З приводу двох квартир і будинку. Я не знаю, про який будинок говорять юристи ЦПК, нехай мені скажуть адресу – я там поживу. Щодо квартир – одна квартира це спадок від матері, інша – від бабусі".
"Щодо квартири моєї сестри – ще до революції (Євромайдан - ред.) вона вкладала гроші у недобудову – квартиру на 125 кв м. Пізніше вона цю квартиру продала і купила на 184 кв.м. Хочу наголосити, що все це майно коштує дешевше, ніж одна квартира деяких борців з корупцією в центрі Києва", – зазначив також керівник САП.
Нагадаємо, що в дисциплінарній скарзі на Холодницького йому інкримінують зловживання службовим становищем; тиск на посадових осіб для прийняття потрібного йому рішення, зокрема і на суд, щоб він не розглядав клопотання детективів НАБУ; підбурювання свідка до дачі неправдивих показань і попередження про обшуки тих, у кого вони повинні були відбутися. Все це антикорупційному прокурору закидають за результатами прослуховування в його кабінеті, яке вели впродовж лютого - початку березня.
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