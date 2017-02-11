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Родина Королевської орендує "офшорний" маєток вартістю $2 мільйони

У декларації Королевської будь-яка згадка про цей маєток відсутня
Родина народного депутата від "Опозиційного блоку" Наталії Королевської орендує комплекс маєтків під Києвом, вартістю щонайменше 2 млн доларів
Родина Королевської орендує "офшорний" маєток вартістю $2 мільйони Фото: Наші гроші

Нерухомість розташована у с. Лісники на гектарі землі. На території комплексу - декілька будинків, штучне озеро, басейн, декоративний город та власна гора. Все це з 2014 року формально належить кіпрській компанії “Лісерена ЛТД”. 

В коментарі журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" нардеп розповіла, що нерухомість орендують її батьки.

Натомість програма регулярно фіксувала, що з роботи Королевська приїжджає саме до цього маєтку.

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін оцінив вартість нерухомості у два мільйони доларів, а оренду - у щонайменше 200 тис грн за місяць.

"Включно із земельною ділянкою, цей ландшафт і ці споруди, які є на цьому - це від двох мільйонів доларів. Цей весь комплекс.  Але... Не хочу образити власників. Це може бути значно дорожче. якщо цей весь комплекс здавати в оренду, враховуючи той факт, що там потрібен персонал, тому що просто так не можна утримувати такий великий комплекс, вартість, приблизно, буде починатись від 200 тис. грн на місяць і вище. Я думаю, що вона може бути вище, до півмільйона грн", - говорить президент спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін.

Проживання Королевської в цьому комплексі підтвердили і сусіди. Її часто бачать на горі, що розташована на території. Сама ж нардеп розміщує у соціальних мережах фотографії із городу із підписом: "Собрала урожай".

У декларації Королевської будь-яка згадка про цей маєток відсутня. Там записана лише квартира у Києві на 242 кв.м, у власності чоловіка, також нардепа, Юрія Солода. Інша нерухомість: офіс та земельні ділянки залишились у окупованому Луганську.

 

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Нагадаємо, що у травні 2017 року Наталія Королевська виставила на продаж ПАТ "Львівська вугільна компанія", що володіє центральною збагачувальною фабрикою "Червоноградська".

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02 11 2017 15:41
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