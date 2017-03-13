"Родина не бідує", - антикорупційна прокуратура просить суд збільшити заставу Насірову

За словами Перова, лише задекларований прибуток сім'ї "складає понад 9 мільйонів гривень"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Апеляційний суд Києва збільшити розмір застави для Романа Насірова до 2 мільярдів гривень, а захисту відстороненого голови Державної фіскальної служби відмовити у задоволенні скарги.

Прокурор четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов, виступаючи у суді після короткої перерви висловив переконання, що родина Насірова може внести таку заставу, повідомляє "Українська правда."

"Родина, м’яко кажучи, не бідує… Розмір лише офіційних даних, викладених у декларації, при переведенні за курсом, складає близько 55 мільйонів гривень", – заявив прокурор.

Коментуючи "яблуневі сади", він сказав, що Насіров володіє землею на Чернігівщині, вартість якої загалом щонайменше 2 мільйони гривень. Також у користуванні Романа Насірова перебуває 24,3 гектари, він має дві квартири у Лондоні, які САП розглядає як майновий стан підозрюваного та ризик переховуватися від слідства та суду.

Прокурор також зазначив, що Роман Насіров мешкає у 3-поверховому будинку в Козині, оформленому на дружину, має кілька квартир у Києві та кілька автомобілів, а дружина Насірова також володіє земельними ділянками й має корпоративні права у ТОВ.

За словами Перова, лише задекларований прибуток сім'ї "складає понад 9 мільйонів гривень".

"Його (Насірова) тесть є досить заможною людиною", – додав прокурор.

Натомість розмір збитків державі від дій керівника ДФС складає понад 2 мільярди гривень, що за рішенням Європейського суду є підставою для співмірної застави, наголосив він.

Тому сторона звинувачення вважає необґрунтованим рішення суду першої інстанції про розмір застави у 100 мільйонів гривень

По суті справи прокурор поцікавився, "яким чином можна надавати розстрочення кілька разів, якщо борг не сплачується?", і наголосив, що відстрочку надавали "заднім числом".

За словами Перова, так "з 2 мільйонів заборгованість стає 2 мільярди" – при тому, що оператори спільної діяльності не мали права звертатися по неї до ДФС.

Прокурор також звинуватив захисників Насірова у маніпуляціях терміном "судово-медичної експертизи", адже та робиться на певний момент.

Він заявив, що лист, який надходив до НАБУ від директора Науково-дослідного інституту слід розглядати виключно як наслідок листів Насірова та як елемент додаткового ризику того, що чиновник впливає на експертів.

Коментуючи вручення підозри та затримання Насірова у лікарні "Феофанія", прокурор сказав, що слухати з заплющеними очима чи з розплющеними, брати чи не брати підозру – це лише поведінка підозрюваного.

Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просить апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.