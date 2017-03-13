"Родина не бідує", - антикорупційна прокуратура просить суд збільшити заставу Насірову
Прокурор четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов, виступаючи у суді після короткої перерви висловив переконання, що родина Насірова може внести таку заставу, повідомляє "Українська правда."
"Родина, м’яко кажучи, не бідує… Розмір лише офіційних даних, викладених у декларації, при переведенні за курсом, складає близько 55 мільйонів гривень", – заявив прокурор.
Коментуючи "яблуневі сади", він сказав, що Насіров володіє землею на Чернігівщині, вартість якої загалом щонайменше 2 мільйони гривень. Також у користуванні Романа Насірова перебуває 24,3 гектари, він має дві квартири у Лондоні, які САП розглядає як майновий стан підозрюваного та ризик переховуватися від слідства та суду.
Прокурор також зазначив, що Роман Насіров мешкає у 3-поверховому будинку в Козині, оформленому на дружину, має кілька квартир у Києві та кілька автомобілів, а дружина Насірова також володіє земельними ділянками й має корпоративні права у ТОВ.
За словами Перова, лише задекларований прибуток сім'ї "складає понад 9 мільйонів гривень".
"Його (Насірова) тесть є досить заможною людиною", – додав прокурор.
Натомість розмір збитків державі від дій керівника ДФС складає понад 2 мільярди гривень, що за рішенням Європейського суду є підставою для співмірної застави, наголосив він.
Тому сторона звинувачення вважає необґрунтованим рішення суду першої інстанції про розмір застави у 100 мільйонів гривень
По суті справи прокурор поцікавився, "яким чином можна надавати розстрочення кілька разів, якщо борг не сплачується?", і наголосив, що відстрочку надавали "заднім числом".
За словами Перова, так "з 2 мільйонів заборгованість стає 2 мільярди" – при тому, що оператори спільної діяльності не мали права звертатися по неї до ДФС.
Прокурор також звинуватив захисників Насірова у маніпуляціях терміном "судово-медичної експертизи", адже та робиться на певний момент.
Він заявив, що лист, який надходив до НАБУ від директора Науково-дослідного інституту слід розглядати виключно як наслідок листів Насірова та як елемент додаткового ризику того, що чиновник впливає на експертів.
Коментуючи вручення підозри та затримання Насірова у лікарні "Феофанія", прокурор сказав, що слухати з заплющеними очима чи з розплющеними, брати чи не брати підозру – це лише поведінка підозрюваного.
Зазначимо, відсторонений голова ДФС Роман Насіров просить апеляційний суд Києва відхилити ухвалу Солом'янського райсуду щодо його арешту.
Адвокат Насірова Віктор Петруненко порівняв судовий процеснад його підзахисним із древнім Римом. Адвокат Мірошник поскаржився на тиск народних депутатів та активістів на суд. "Ми спостерігали погрози на адресу нашого підзахисного. Деякі народні депутати звинувачують Романа Насірова для своїх політичних бонусів", - зазначив він.
Нагадаємо, арештованого главу ДФС Романа Насірова доставили в Апеляційний суд міста Києва, де відбудеться розгляд апеляції на обраний йому запобіжний захід.
Як відомо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.
Втім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.
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