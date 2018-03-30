Родина не хотіла ховати Мавроді – кошти на похорон зібрали вкладники "МММ"

Похорон засновника фінансової піраміди "МММ" Сергія Мавроді оплатили його вкладники.

Про це повідомив адвокат Олександр Молохов, який раніше представляв його інтереси, пише Interfax.

"Сьогодні його тіло забрала з моргу колишня дружина. Але фактично на похорон зібрали гроші вкладники "МММ", – розповів Молохов.

Адвокат не уточнив, про яку суму йдеться, зазначивши лише, що "похорон відбудеться не за вищим розрядом, але цілком достойно".

За словами Молохова, місце, де буде похований Мавроді, тримається в найсуворішому секреті.

"Я гадаю, що похорон Мавроді відбудуться завтра. Але місце похорону не розголошується, адже його екс-дружина категорично проти того, щоб було багато людей. Їй взагалі це все не дуже подобається", – сказав адвокат.

Напередодні газета "МК" повідомила, що "тіло Мавроді ніхто досі не забирав з моргу, брат забороняє ховати творця" МММ "на сімейній ділянці, а колишня дружина Олена змінила прізвище і не хотіла виходити з тіні навіть заради упізнання тіла".

Нагадаємо, Сергій Мавроді помер 26 березня на 63-му році життя. Перехожі знайшли його без свідомості на одній із тролейбусних зупинок неподалік від Свалявського вокзалу в Москві. Незважаючи на надану лікарську допомогу, Мавроді помер.

У 1992 році Мавроді створив фінансову піраміду "МММ", від краху якої постраждали до п'ятнадцяти мільйонів людей.

У січні 2011 року Мавроді оголосив про створення нової міжнародної фінансової піраміди "МММ-2011".