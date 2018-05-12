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Родинам полонених українських моряків держава виділить по 100 тисяч гривень

Гроші передбачені у державному бюджеті
Кабінет міністрів вирішив виділити по 100 тисяч гривень родинам 24 полонених українських моряків, які були захоплені в Керченській протоці і пізніше перевезені до Москви.
Родинам полонених українських моряків держава виділить по 100 тисяч гривень Фото: Крым.Реалии

За його словами, така сума передбачена відповідною постановою уряду.

"Кошти є в державному бюджеті, вони призначалися для інших категорій осіб, для політв'язнів або осіб, які позбавлені особистої свободи з політичних мотивів або за громадську діяльність. Уряд прийняв рішення, що за рахунок таких коштів можна буде здійснити виплати військовополоненим. Ці кошти вже передбачені в поточному державному бюджеті", - повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш, інформує "112 Україна".

Раніше, Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання матеріальної допомоги в розмірі 50 тис. гривень кожному з військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки і були взяті в полон росіянами 25 листопада 2018 року.

Нагадаємо, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.

Трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

Як відомо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

 

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05 12 2018 14:17
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