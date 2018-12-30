Родинам усіх полонених моряків виплатили по 100 тисяч грн допомоги
Відомство разом з Військово-морськими силами України готували відповідні документи для встановлення осіб, які мають право на виплату допомоги, повідомляє "Громадське".
"Ми постійно підтримуємо взаємозв’язок з Міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених для найшвидшого звільнення моряків з російської тюрми", - сказав міністр Вадим Черниш.
Раніше Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
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