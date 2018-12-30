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Родинам усіх полонених моряків виплатили по 100 тисяч грн допомоги

"Ми постійно підтримуємо взаємозв’язок з Міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених"
Родинам усіх 24 полонених українських моряків уряд виплатив по 100 тисяч гривень допомоги.
Родинам усіх полонених моряків виплатили по 100 тисяч грн допомоги протока керч моряки

Відомство разом з Військово-морськими силами України готували відповідні документи для встановлення осіб, які мають право на виплату допомоги, повідомляє "Громадське".

"Ми постійно підтримуємо взаємозв’язок з Міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених для найшвидшого звільнення моряків з російської тюрми", - сказав міністр Вадим Черниш.

Раніше Путін заявив, що питання обміну українських моряків можна розглядати після завершення кримінальної справи. Україна наполягає, що захоплені українські моряки є військовополоненими, тож їх не можуть судити, утримувати в СІЗО чи обмінювати як політв'язнів.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

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30 12 2018 18:20
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