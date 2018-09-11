Родини жертв катастрофи MH17 просять Трампа домогтися від Путіна правди
Про це повідомляє "Новая газета".
У листі родичі загиблих називають позицію Росії "очевидною спробою приховати (правду, – ред.) про те, що трапилося". Вони зазначають, що спробу Ер-Ріяда приховати вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашогджі президент США назвав "найгіршим приховуванням слідів в історії".
"Визнаючи, що ми не знаємо всіх фактів, нам здається, що ви маєте рацію. І точно так само ми можемо говорити про вбивство 298 людей на борту MH17, яке розташовується в одній категорії (з убивством Хашогджі, – ред.)", – йдеться в листі.
"Президент Путін чимало працює, щоб відновити повагу до російського народу і самому увійти до історії як великий державний діяч. Якщо він справді такий, має розуміти, що приховування (правди, – ред.), настільки очевидне в таких серйозних злочинах, як атака на MH17, працює проти досягнення його мети", – наголошують родичі загиблих, зазначаючи водночас, що "ніколи не буває пізно спокутувати (вину, – ред.)".
Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Путін повинні провести повноформатну зустріч під час саміту G20, який відбуватиметься з 30 листопада до 1 грудня в Буенос-Айресі.
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