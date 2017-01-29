Роджер Федерер став переможцем Australian Open

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв свій 18-ий турнір "Великого Шолому".

У фінальному матчі Australian Open Роджер у п'яти сетах обіграв принципового суперника - Рафаеля Надаля.

Суперники одне за одним вигравали сети і доля протистояння вирішувалася у п'ятій партії. У ній Надаль перемагав 3:1, однак Федерер вчасно повернувся в гру та виграв п'ять поспіль геймів.

Роджер Федерер - Рафаель Надаль - 3:2 (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3)

За матч Федерер подав 20 ейсів, коли іспанець тільки 4. Також швейцарець виконав 73 удари навиліт, коли Рафа тільки 35.

Загалом матч тривав більше трьох з полвиною годин. Відзначимо, що з понеділка обидва тенісисти стовідсотково покращать свій рейтинг ATP.

Нагадаємо, що вчора друга ракетка світу Серена Вільямс стала переможницею Australian Open, у фіналі обігравши свою старшу сестру Венус.