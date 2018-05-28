Роман Абрамович отримує ізраїльське громадянство, – ЗМІ

Передбачається, що він буде найбагатшою людиною у країні

Російський бізнесмен Роман Абрамович прибув на приватному літаку до Ізраїлю, де проходить процедуру отримання ізраїльського громадянства.

Про це повідомляє ізраїльський сайт Ynetnews. За його даними, Абрамович 28 травня прилетів на своєму літаку в тель-авівський аеропорт імені Бен Гуріона.

"Мільярдер отримав на цьому тижні всі необхідні документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі. Передбачається, що він буде найбагатшою людиною у країні. Абрамович буде жити в будинку, придбаному за 100 млн шекелів у районі Неве-Цедек", – йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, у травні 2018 року стало відомо, що в Романа Абрамовича виникли труднощі з отриманням нової британської візи. Він був змушений покинути Великобританію. Мільярдер пропустив фінал Кубка Англії між "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Джерела в оточенні Абрамовича говорили, що британська влада не відмовили йому у візі, але процес розгляду його документів затягується.

В Абрамовича була британська інвестиційна віза, яку видають в обмін на вкладення в економіку Великобританії не менше двох мільйонів фунтів стерлінгів. Британська влада в березні 2018 року обіцяла перевірити систему видачі цих віз, зокрема, обставини їх надання громадянам Росії.