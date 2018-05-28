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Роман Абрамович отримує ізраїльське громадянство, – ЗМІ

Передбачається, що він буде найбагатшою людиною у країні
Російський бізнесмен Роман Абрамович прибув на приватному літаку до Ізраїлю, де проходить процедуру отримання ізраїльського громадянства.
Роман Абрамович отримує ізраїльське громадянство, – ЗМІ Фото: reuters.com

Про це повідомляє ізраїльський сайт Ynetnews. За його даними, Абрамович 28 травня прилетів на своєму літаку в тель-авівський аеропорт імені Бен Гуріона.

"Мільярдер отримав на цьому тижні всі необхідні документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі. Передбачається, що він буде найбагатшою людиною у країні. Абрамович буде жити в будинку, придбаному за 100 млн шекелів у районі Неве-Цедек", – йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, у травні 2018 року стало відомо, що в Романа Абрамовича виникли труднощі з отриманням нової британської візи. Він був змушений покинути Великобританію. Мільярдер пропустив фінал Кубка Англії між "Челсі" та "Манчестер Юнайтед". Джерела в оточенні Абрамовича говорили, що британська влада не відмовили йому у візі, але процес розгляду його документів затягується.

В Абрамовича була британська інвестиційна віза, яку видають в обмін на вкладення в економіку Великобританії не менше двох мільйонів фунтів стерлінгів. Британська влада в березні 2018 року обіцяла перевірити систему видачі цих віз, зокрема, обставини їх надання громадянам Росії.

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28 05 2018 20:00
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