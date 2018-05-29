Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента України

Щодо фінансування кампанії політик каже, що постійно отримує пропозиції, але такі інвестори не бажають бути публічними

Колишній віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний заявив, що балотуватиметься на пост президента.

Цю заяву Безсмертний зробив увечері під час зустрічі з журналістами в Києві.

"Я дійсно буду балотуватися в президенти... Прийде час і я оформлю все документально, щоб балотуватися", – цитує його LB.ua.

Безсмертний оголосив, що він вважає за доцільне кардинально реформувати чотири напрямки: структуру і функціонал Верховної Ради, виконавчої влади; місцевого самоврядування (що має стати гарантією соціальної стабільності), а також заснувати справедливий суд.

"Реформувати і лагодити вже нічого. В більшості випадків необхідно будувати інститути з нуля", – сказав він.

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За словами Безсмертного, його штаб на цьому етапі тільки формується. Водночас він назвав прізвища кількох соратників – Сергія Дорофеєва і Олега Проценка.

Відповідаючи на запитання журналістів, хто стоїть за ним і хто фінансує його кампанію, Безсмертний розповів, що зараз постійно отримує пропозиції про фінансову підтримку, але такі інвестори не бажають бути публічними. Тому Безсмертний пообіцяв, що вимагатиме від потенційних інвесторів публічності у виділенні йому коштів.



Фото: lb.ua



Фото: lb.ua



Фото: lb.ua



Фото: lb.ua



Фото: lb.ua

Роман Безсмертний – народний депутат II, III, IV і V скликань, з 1997 до 2002 року був постійним представником президента Леоніда Кучми у Верховній Раді. У лютому 2005 року став віце-прем'єр-міністром України з питань адміністративно-територіальної реформи, але пішов з цієї посади вже в липні, сконцентрувався на партійному будівництві в "Нашій Україні". Працював на посаді заступника голови секретаріату президента України (2007-2008 роки), а в перший рік президентства Віктора Януковича – послом у Білорусі. В березні 2016 року вступив до Аграрної партії, але наприкінці 2017 року склав повноваження керівника апарату цієї політичної структури.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко не виключає висунення своєї кандидатури на пост президента України 2019 року.

Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін, коли стартує виборчий цикл.