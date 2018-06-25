Роми не збираються відповідати насильством на насильство

Представники ромської нацменшини в Україні та ромські організації не розглядають можливість помсти у відповідь на погроми ромських таборів.

Про це на прес-конференції заявила віце-президент ромського фонду "Чіріклі" Зола Кондур, повідомляє "Укрінформ".

"Чи створюватимуться так звані "ромські групи захисту"? Наша відповідь – ні. Тому що ми дотримуємось закону, в Україні є відповідні органи, які мають займатись захистом усіх громадян, які проживають в цій країні. Ми сподіваємось, що буде ефективне розслідування всіх нападів, які стались за останні два місяці. Звичайно, ми готові до співпраці з правоохоронними органами та органами влади", – заявила вона.

Також Кондур зазначила, що питання помсти також не порушувалося серед ромської спільноти.

"Ми розуміємо, що відповідати насильством на насильство призведе до дуже жорстких наслідків. І тому в нас навіть не піднімається це питання серед ромських родин, що постраждали, і серед ромських організацій також", – резюмувала Кондур.

Нагадаємо, в суботу пізно ввечері внаслідок нападу на табір ромів на околиці Львова загинула людина, ще кілька були травмовані. Глава Нацполіції заявив, що всіх причетних до нападу затримали.

Рада Європи засудила напад на табір ромів.

Міністерство закордонних справ України закликає Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини за участю правоохоронців негайно розглянути напад на ромів у Львові.