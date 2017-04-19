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Роналду став першим футболістом, який забив 100 голів у Лізі чемпіонів

Роналду оформив хет-трик у матчі проти Баварії
Португалець Кріштіану Роналду, який виступає за мадридський Реал, став першим футболістом, який забив 100 голів в основній стадії Ліги чемпіонів.
Роналду став першим футболістом, який забив 100 голів у Лізі чемпіонів Фото: AFP

Роналду увійшов у історію після матчу проти Баварії, у якому він забив три голи.

Матч проходив у  Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:2, і командам довелося грати додаткові 30 хвилин. В овертаймі ефективнішим виявився "Реал", який в цей час мав на одного гравця більше (у "Баварії" вилучений Відаль).

Свій перший гол у основній стадії ЛЧ футболіст забив 10 квітня 2007 року, граючи в складі Манчествер Юнайтед, передає Sport Arena.

Іспанські Реал і Атлетіко стали першими півфіналістами Ліги чемпіонів, обігравши в чвертьфіналі по сумі двох матчів Баварію та Лестер відповідно.

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19 04 2017 07:17
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