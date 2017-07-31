Роналду відкинув звинувачення в несплаті податків

Нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, підозрюваний в ухиленні від сплати податків, у понеділок, 31 липня, дав свідчення в суді міста Посуело-де-Аларкон під Мадридом.

Після півторагодинного перебування в суді футболіст покинув будівлю через чорний хід, відмовившись від спілкування з журналістами. Їм довелося задовольнятися офіційною заявою, поширеною представниками Роналду, повідомляє Німецька хвиля.

"Іспанська податкова служба знає всі подробиці про мої доходи, оскільки я ніколи нічого не приховував і не мав наміру ухилятися від сплати податків. Після переходу в "Реал" я продовжував користуватися послугами людей і структурою з правових норм, які були організовані 2004 року в "Манчестер Юнайтед". Британська скарбниця ніколи не мала до мене запитань і підтверджувала, що все оформлено за законами", - заявив Роналду.

Футболіст вказав, що для запобігання тиску або створення різних домислів ним було прийнято рішення не коментувати процес доти, доки не буде винесено "справедливе рішення".

У разі відкриття процесу і визнання Роналду винним йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох з половиною років і штраф до 28 мільйонів євро.

Португальський форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду добровільно заплатив 6 млн євро податку ще до офіційного звинувачення в невиконанні ним податкових зобов'язань.