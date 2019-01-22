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Роналду заплатить 18,8 мільйона євро штрафу за несплату податків

"Кріштіану Роналду погодився зі штрафом у 18,8 мільйонів євро"
Екс-гравець мадридського "Реала" та знаменитий футбольний форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заплатить 18,8 мільйонів євро штрафу за несплату податків.
Роналду заплатить 18,8 мільйона євро штрафу за несплату податків Фото: reuters.com

"Футбольна зірка Кріштіану Роналду погодився зі штрафом у 18,8 мільйонів євро", - овідомляє BBC.

Як повідомляє BBC, Роналду також отримав тюремне ув’язнення терміном на 23 місяця.

Однак, як зазначається, в Іспанії люди, яких засудили до 2 років (або 24 місяців) позбавлення волі, зазвичай не відбувають свій строк у в'язниці.

Ймовірно, для Роналду буде призначено випробувальний термін.

За даними BBC, іспанський суд звинуватив футболіста у несплаті податків з 2010 по 2014 роки, коли він виступав за мадридський "Реал" в столиці Іспанії.

Нагадаємо, що нападник мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду перейшов до туринського "Ювентусу".

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22 01 2019 22:59
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