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Роналду заплатив 6 млн євро, щоб уникнути кримінального переслідування, - ЗМІ

Гравцю може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк від 15 місяців до 5 років
Португальський форвард мадридського "Реала" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду добровільно заплатив 6 млн євро податку ще до офіційного звинувачення в невиконанні ним податкових зобов'язань.
Роналду заплатив 6 млн євро, щоб уникнути кримінального переслідування, - ЗМІ Фото: Ірина Горбасьова / ukraine2012.gov.ua

Про це в п'ятницю, 26 травня, написала іспанська газета Marca, повідомляє DW.

Раніше з'явилися повідомлення про те, що податкова служба Іспанії звинуватила знаменитого футболіста в несплаті з 2011 по 2013 роки податків на суму 15 млн євро і зараз вирішує питання, чим є його дії: адміністративним порушенням або податковим злочином.

У першому випадку Роналду засудили б до штрафу, у другому йому могло загрожувати позбавлення волі на строк від 15 місяців до 5 років.

Міністерство фінансів Іспанії підтримало претензії податкової служби, зазначивши, що на рішення про кваліфікацію проступку Роналду можуть вплинути такі фактори, як визнання футболістом своєї провини і виплата прихованої суми.

Хоча зоряний форвард "Реала" виплатив лише частину боргу, це допоможе йому уникнути кримінального переслідування, пише Marca.

Нагадаємо, що нападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.

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26 05 2017 21:20
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