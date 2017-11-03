З'явилися деталі загибелі хлопчика у Вугледарі, – ФОТО, ВІДЕО

У поліції розповіли деталі трагедії у Вугледарі, де від вибуху невідомого пристрою загинув 12-річний школяр. Хлопчик думав, що це запальничка.

Як повідомили в прес-службі Нацполіції Донецької області, хлопців було двоє. Вони йшли додому зі школи мистецтв. Дорогою 12-річний Назар знайшов гранату.

"Він почав розкручувати її, поглянув, що всередині. Закрутив. Він подумав, що це запальничка, а я ж попереджав, казав йому, що це граната. Він усе одно думав, що це запальничка, хотів потягнути за чеку, щоб побачити вогонь. Я відвернувся та швидко пішов. А у нього граната вибухнула в руках, мене оглушило, я побіг додому" – розповів свідок події Діма, який навчається у 4 класі.

Вдома на загиблого хлопчика чекали 11-річний брат та мати, яка самотужки виховує синів. Мати не розуміє, як таке могло статися.

"Мені подзвонила мама з батьківського комітету та сказала, що щось сталося, Я відразу прибігла. І коли побачила підошву, то відразу зрозуміла, що це моя дитина там лежить… Розповіла молодшому сину, як загинув його брат та попросила, якщо він десь щось побачить – хай це буде іграшка, щоб ніколи до цих предметів не торкався та покликав дорослого, аби він викликав поліцію", – розповіла жінка.



Фото: dn.npu.gov.ua

За словами поліції, дитина була спокійною, домашньою, хлопчик був талановитий, гарно малював та ходив до школи образотворчого мистецтва.

Зараз з родиною працюють поліцейські ювенальної превенції.

За фактом загибелі дитини відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Перевірка обставин загибелі дитини триває.



Фото: dn.npu.gov.ua

У поліції також нагадали про статистику. З початку бойових дій на Донеччині в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами постраждало 11 дітей – 5 загинули, 6 отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.

12 лютого у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій вибухнула граната, яку викинули з вікна.