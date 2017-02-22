Roshen спростувала причетність до продажу скрапленого газу з Росії

Кондитерська корпорація Roshen спростувала інформацію про те, що корпорація має якесь відношення до продажу скрапленого газу виробництва російської держкомпанії "Роснефть".

"Корпорація Roshen заявляє, що ці припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація Roshen не має жодного відношення - ні прямого, ні опосередкованого. Корпорація Roshen не має жодних інтересів на ринку палива", - повідомляє начальник відділу зв’язків із громадськістю та комунікацій компанії Катерина Македонська, інформує "112.ua".

Зазначимо, вчора, 21 лютого, у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що взимку на Українській енергетичній біржі почали виставляти товар на продаж чотири фірми, які раніше не були помічені в імпорті великих обсягів скрапленого газу. Компанії "Глуск Україна", "Креатив Трейдинг", Wexler Global LP (Британія) і Gikka Limited (Британські Віргінські острови) пропонували скраплений газ виробництва російської держкомпанії "Роснефть".

Засновниками британської фірми Wexler Global LP, однієї з чотирьох компаній, числяться дві інші фірми - Viala Trade Limited (Беліз) і Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії - в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація Roshen в 2015 році продавала свою продукцію в Туркменістан.

Також нагадаємо, що закрита рішенням української групи Roshen кондитерська фабрика в Липецькій області може бути перезапущена новими інвесторами в разі продажу активу.