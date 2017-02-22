Roshen спростувала причетність до продажу скрапленого газу з Росії
"Корпорація Roshen заявляє, що ці припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація Roshen не має жодного відношення - ні прямого, ні опосередкованого. Корпорація Roshen не має жодних інтересів на ринку палива", - повідомляє начальник відділу зв’язків із громадськістю та комунікацій компанії Катерина Македонська, інформує "112.ua".
Зазначимо, вчора, 21 лютого, у ряді ЗМІ з'явилася інформація, що взимку на Українській енергетичній біржі почали виставляти товар на продаж чотири фірми, які раніше не були помічені в імпорті великих обсягів скрапленого газу. Компанії "Глуск Україна", "Креатив Трейдинг", Wexler Global LP (Британія) і Gikka Limited (Британські Віргінські острови) пропонували скраплений газ виробництва російської держкомпанії "Роснефть".
Засновниками британської фірми Wexler Global LP, однієї з чотирьох компаній, числяться дві інші фірми - Viala Trade Limited (Беліз) і Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії - в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація Roshen в 2015 році продавала свою продукцію в Туркменістан.
Також нагадаємо, що закрита рішенням української групи Roshen кондитерська фабрика в Липецькій області може бути перезапущена новими інвесторами в разі продажу активу.
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