Roshen у Львові закидали сміттям через блокування сайтів

Працівники Roshen самостійно прибрали сміття, до поліції не звертались

У Львові невідомі закидали сміттям вхід до магазину Roshen з вимогою повернути доступ до російської соцмережі "Вконтакте".

Мішками зі сміттям закидали магазин на вул. Володимира Великого, - повідомляє ZAXID.NET.

Поруч зі сміттям також залишили плакати із написами "Поверни ВК" та "Прибери сміття".

Працівники Roshen самостійно прибрали їх, до поліції не звертались.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.