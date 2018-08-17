Roshen відсудив червону стрічку у "Київхліба"

Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Roshen до ПАТ "Київхліб" щодо стрічки на тортах.

Відповідне рішення оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає "Економічна правда".

Як йдеться у матеріалах суду, обидві компанії провели соціологічні дослідження.

"Київхліб" замовив соціологічне дослідження у формі опитування у ТОВ "Перша рейтингова система". Згідно дослідженню, "позивачі переоцінюють значення та відомість червоної стрічки, як способу індивідуалізації позивачів".

Як свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного відповідачем, червона стрічка з золотистими написами не асоціюється виключно з позивачами.

Позивач не погодився і назвав соціологічне дослідження "неналежним та недопустимим доказом по справі", а також провів власне дослідження.

Соціологічне опитування "Визначення рівня відомості серед споживачів елемента пакування тортів у вигляді червоної стрічки із золотим або жовтим написом та оцінка споживачами ступеню схожості упаковок продукції з вказаним елементом пакування", проведене Центром соціальних технологій "Соціополіс", підтвердило, що знак для товарів і послуг порушує права інтелектуальної власності компанії Roshen як власника добре відомого в Україні знаку та виключної ліцензії на право використання цього знаку.

На думку позивача, знак, виданий ПАТ "Київхліб" є є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивачів, і є таким, що може ввести в оману.

Залучені експерти зробили висновок, що порівнювані знаки є частково схожими, внаслідок часткової схожості їх зображувальних елементів та загального зорового враження, що формується поєднанням кольорів.

На думку експертів, між знаками Roshen та "Київхліб" існує така схожість, що внаслідок використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №228350 може вводити в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару.

Враховуючи всі наведені докази, суд вирішив повністю задовольнити позов компанії Roshen та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 228350 від 26 червня 2017 року на промисловий зразок, який належить "Київхлібу". Суд також зобов'язав МЕРТ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю цього свідоцтва.

Також зазначається, що ПАТ "Київхліб" доведеться покрити судові витрати та витрати на проведення судової експертизи.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Антимонопольний комітет України оштрафував "Київхліб" на 219 тис. грн за використання схожого на упаковку кондитерської корпорації Roshen оформлення для торта "Казковий ключик".

У червні 2018 року Антимонопольний комітет оштрафував "Київський булочно-кондитерський комбінат", що належить холдингу "Київхліб", на 326 тисяч гривень за використання пакування, схожого за оформленням на пакування "Кондитерської корпорації Roshen".