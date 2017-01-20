Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Roshen закриває Липецьку фабрику у Росії

Рішення прийнято з економічних і політичних причин
Кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенко, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.
Roshen закриває Липецьку фабрику у Росії Фото: finobzor

"Арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим Комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи, зробив продаж фабрики неможливою", - повідомляє "Ліга.net" із посиланням на прес-службу корпорації.

"Починаючи з 2013 р виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в 3 рази. Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованого заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції ROSHEN на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення", - йдеться у повідомленні.

На фабриці зараз працюють близько 700 чоловік, які вже проінформовані про своє звільнення.

Нагадаємо, що після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Петро Порошенко обіцяв продати Roshen, найнявши для цього інвестиційну компанію Rothschild і українську інвестгруппу "Інвестиційний капітал України" (ICU). Однак через відсутність покупців у січні 2016 року був підписаний договір, за яким Порошенко передав свою частку в корпорації незалежний "сліпий траст. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat