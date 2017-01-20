Roshen закриває Липецьку фабрику у Росії

Кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенко, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

"Арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим Комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи, зробив продаж фабрики неможливою", - повідомляє "Ліга.net" із посиланням на прес-службу корпорації.

"Починаючи з 2013 р виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в 3 рази. Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованого заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції ROSHEN на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення", - йдеться у повідомленні.

На фабриці зараз працюють близько 700 чоловік, які вже проінформовані про своє звільнення.

Нагадаємо, що після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).

Петро Порошенко обіцяв продати Roshen, найнявши для цього інвестиційну компанію Rothschild і українську інвестгруппу "Інвестиційний капітал України" (ICU). Однак через відсутність покупців у січні 2016 року був підписаний договір, за яким Порошенко передав свою частку в корпорації незалежний "сліпий траст. Банк-управитель трасту має також 4-річну довіреність на переговори про продаж активів.