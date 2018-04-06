Roshen збільшила експорт в ЄС на 22% Переважно продукція Roshen експортувалася в Румунію, Польщу, Литву, Болгарію, Угорщину та Іспанію

Кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.

Фото: ntv.ru

"Частка Roshen у І кварталі 2018 року в експорті українських виробників солодощів становила 37%", - повідомляє прес-служба компанії. Продукція компанії представлена ​​у 35 країнах. У 2017 році був збільшений обсяг експорту у США, Польщу, Болгарію, Угорщину і Іспанію. Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, включає в себе Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, дві виробничі площадки у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька обл.), дві виробничі площадки в Липецькій області (РФ), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тис. тонн продукції на рік.

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