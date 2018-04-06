Roshen збільшила експорт в ЄС на 22%
"Частка Roshen у І кварталі 2018 року в експорті українських виробників солодощів становила 37%", - повідомляє прес-служба компанії.
Продукція компанії представлена у 35 країнах. У 2017 році був збільшений обсяг експорту у США, Польщу, Болгарію, Угорщину і Іспанію.
Корпорація Roshen, один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, включає в себе Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, дві виробничі площадки у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька обл.), дві виробничі площадки в Липецькій області (РФ), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).
Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тис. тонн продукції на рік.
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