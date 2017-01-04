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Росія готова утилізувати тонни військового озброєння та боєприпасів

Утилізація має відбутися до кінця 2020 року
Міноборони Російської Федерації оприлюднило інформацію про плани та обсяги утилізації озброєння, яке "входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави".
Росія готова утилізувати тонни військового озброєння та боєприпасів Фото:pravda.com.ua

Відповідні дані містяться у пояснювальній записці до проекту поправок до указу президента РФ "Про зміну порядку реалізації вивільняється військового майна, акціонування і приватизації підприємств військової торгівлі", повідомляє "Українська Правда".

У тексті зазначається, що утилізація озброєння, яке не знайшло застосування у Міноборони Росії, має відбутися до кінця 2020 року, на її реалізацію знадобиться понад 50 млрд. руб. з бюджету. 

Так, до кінця 2020 року має бути утилізовано 9,9 тис. одиниць бронетанкової техніки, 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 7 млн. одиниць стрілецької зброї, понад 150 млн. одиниць боєприпасів, 140 тис. ракет загальновійськового призначення, майже 2 тис. літаків і вертольотів, значна кількість інших видів озброєння.

У записці також вказано, що в 2016 році в Міноборони Росії реалізовано 207 800 тонн брухту чорних та 5 300 тонн брухту кольорових металів, а в 2017 році планується реалізувати 230 тис. тонн металобрухту.

"Розширення географії застосування і обсягів завдань, що стоять перед ЗС РФ, у т. ч. в Арктичній зоні та районах Крайньої Півночі, терміни вивільнення, реалізації та вивезення брухту чорних і кольорових металів з території військових частин не задовольняють сучасним вимогам. Тривалі терміни перебування списаної військової техніки на паркових та складських територіях вимагають додаткових фінансових витрат, пов'язаних з її охороною, створюють передумови до розкрадань", – зазначено в документі.

Згідно з документом, в результаті ухвалення проекту поправок єдиним реалізатором брухту чорних і кольорових металів, що належить Міноборони, стане ТОВ "ТрансЛом". 

Громадське обговорення розміщеного документу триватиме до 13 квітня, антикорупційна експертиза – до 5 квітня.  

Як зазначив нардеп від Народного фронту Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, таким чином в РФ планують списати тисячі одиниць озброєння і військової техніки, які було перекинуто на Донбас за 3 роки з початку російської агресії.

Нагадаємо, інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

В Російській гвардії, створеній президентом РФ Володимиром Путіним в 2016 році, на початку березня 2017 почалася раптова перевірка бойової готовності.

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01 04 2017 23:40
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