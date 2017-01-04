Росія готова утилізувати тонни військового озброєння та боєприпасів

Міноборони Російської Федерації оприлюднило інформацію про плани та обсяги утилізації озброєння, яке "входить до складу рухомого майна ЗС РФ, але не затребуване в інтересах захисту держави".

Відповідні дані містяться у пояснювальній записці до проекту поправок до указу президента РФ "Про зміну порядку реалізації вивільняється військового майна, акціонування і приватизації підприємств військової торгівлі", повідомляє "Українська Правда".

У тексті зазначається, що утилізація озброєння, яке не знайшло застосування у Міноборони Росії, має відбутися до кінця 2020 року, на її реалізацію знадобиться понад 50 млрд. руб. з бюджету.

Так, до кінця 2020 року має бути утилізовано 9,9 тис. одиниць бронетанкової техніки, 21,5 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 7 млн. одиниць стрілецької зброї, понад 150 млн. одиниць боєприпасів, 140 тис. ракет загальновійськового призначення, майже 2 тис. літаків і вертольотів, значна кількість інших видів озброєння.

У записці також вказано, що в 2016 році в Міноборони Росії реалізовано 207 800 тонн брухту чорних та 5 300 тонн брухту кольорових металів, а в 2017 році планується реалізувати 230 тис. тонн металобрухту.

"Розширення географії застосування і обсягів завдань, що стоять перед ЗС РФ, у т. ч. в Арктичній зоні та районах Крайньої Півночі, терміни вивільнення, реалізації та вивезення брухту чорних і кольорових металів з території військових частин не задовольняють сучасним вимогам. Тривалі терміни перебування списаної військової техніки на паркових та складських територіях вимагають додаткових фінансових витрат, пов'язаних з її охороною, створюють передумови до розкрадань", – зазначено в документі.

Згідно з документом, в результаті ухвалення проекту поправок єдиним реалізатором брухту чорних і кольорових металів, що належить Міноборони, стане ТОВ "ТрансЛом".

Громадське обговорення розміщеного документу триватиме до 13 квітня, антикорупційна експертиза – до 5 квітня.

Як зазначив нардеп від Народного фронту Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, таким чином в РФ планують списати тисячі одиниць озброєння і військової техніки, які було перекинуто на Донбас за 3 роки з початку російської агресії.

Нагадаємо, інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

В Російській гвардії, створеній президентом РФ Володимиром Путіним в 2016 році, на початку березня 2017 почалася раптова перевірка бойової готовності.