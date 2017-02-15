Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росії, Іран та Туреччина візьмуть участь у двосторонній зустрічі в Астані

Консультації відбудуться перед засіданням високого рівня
Представники Росії, Ірану та Туреччини проведуть в Астані, напередодні міжнародної зустрічі з врегулювання ситуації в Сирії, низку двосторонніх зустрічей.
Росії, Іран та Туреччина візьмуть участь у двосторонній зустрічі в Астані Фото:surf.az

Між країнами-гарантами заплановані двосторонні контакти, - повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Консультації відбудуться перед засіданням високого рівня, яке повинно відкритися 16 лютого.

Як відомо, 15-16 лютого 2017 року в столиці Казахстану планується проведення чергового засідання високого рівня в рамках процесу з врегулювання ситуації в Сирії.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.

У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 09:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat