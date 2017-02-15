Росії, Іран та Туреччина візьмуть участь у двосторонній зустрічі в Астані

Між країнами-гарантами заплановані двосторонні контакти, - повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

Консультації відбудуться перед засіданням високого рівня, яке повинно відкритися 16 лютого.

Як відомо, 15-16 лютого 2017 року в столиці Казахстану планується проведення чергового засідання високого рівня в рамках процесу з врегулювання ситуації в Сирії.

Нагадаємо, сторони військового конфлікту в Сирії, які підписали договір щодо перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Росія, Туреччина та Іран домовилися поділити Сирію на зони впливу, а її лідер Башар Асад залишиться при владі принаймні ще кілька років.

У суботу, 31 грудня, Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про підтримку угоди щодо припинення вогню в Сирії, запропоновану Росією.