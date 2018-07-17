Росії потрібен транзит газу через Україну для забезпечення зростання поставок до ЄС

Наступна тристороння зустріч з питань транзиту газу відбудеться у жовтні 2018 року

У наступні 5-10 років Росія планує збільшити обсяги постачання газу до Євросоюзу на 10-15%, тому Росія не планує відмовлятись від транзиту газу через Україну.

Під час переговорів у Берліні просив Нафтогаз припинити спроби стягнути з Газпрому 2,6 мільярди доларів боргу згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак на прес-конференції за підсумками тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та ЄС щодо транзиту газу після 2019 року, інформує "Інтерфакс".

"Ми зацікавлені в такому вирішенні питання. Воно б несло конструктивний характер", — заявив міністр енергетики РФ.

Зазначається, що наступна тристороння зустріч з питань транзиту газу відбудеться у жовтні 2018 року.

Також на тристоронніх переговорах сторони домовились розробити графік майбутніх зустрічей, а також погодились укласти новий договір про транзит газу, який би відповідав європейському праву. За підсумками переговорів також домовились передати питання обсягів транзиту газу через Україну на розгляд експертам.

Нагадаємо, що тристоронні переговори за участю Росії, України та Євросоюзу проходять в Берліні 17 липня. Україну на них представляє міністр закордонних справ Павло Клімкін та очільник Нафтогазу Андрій Коболєв. Російську сторону представляє міністр енергетики Росії Олександр Новак та представники Газпрому.

Напередодні у Нафтогазі заявили, що на переговорах наполягатимуть на укладанні угоди про транзит газу через Україну після 2019 року за європейськими правилами та відповідно до європейських тарифів.

25 травня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна вестиме тристоронні переговори з ЄС та Росією про транзит газу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова продовжити контракт на транзит газу через Україну, якщо "Нафтогаз" та "Газпром" врегулюють судовий спір у Стокгольмському арбітражі.