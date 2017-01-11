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Російські спецслужби планували ліквідувати 1,6 тис. українських правоохоронців, - Матіос

Суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути нинішній перший заступник Нацполіції Аброськін
Спецслужби Російської Федерації планували вбити 1,6 тис. українських правоохоронців та вищих держчиновників.
Російські спецслужби планували ліквідувати 1,6 тис. українських правоохоронців, - Матіос Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

"Суб’єктами інтересу спецслужб країни-сусіда, а також Центру спеціальних операцій "ДНР", "ЛНР" були 1600 правоохоронців і державних діячів України. Я підтверджую це. У тому числі вище керівництво держави. Тільки завдяки технічним можливостям, які точно не у військторгу прикупили в "ДНР", "ЛНР", змогли відслідковувати в режимі реального часу місцезнаходження і пересування такої значної кількості людей", - повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у ході брифінгу, який транслював "112 Україна".

Також головний військовий прокурор повідомив про те, що суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути нинішній перший заступник Нацполіції Аброськін.

"Хочу сказати більше: суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути (його врятували Боже провидіння і відрядження за межі України) нинішній перший заступник Нацполіції Аброськін. Він пройшов за міліметр від вибуху. Група працювала як по ньому, так і по Шаповалу. Це все, що я можу сказати", - додав Матіос.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

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01 11 2017 11:57
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