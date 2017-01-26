Росія лідирує за кількістю порушень прав людини, - ЄСПЛ

2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) найбільше рішень про порушення Європейської конвенції з прав людини ухвалив стосовно Росії.

"Серед країн-членів Ради Європи найбільше постанов, у яких визначено хоча б одне порушення конвенції з прав людини, у 2016 році було прийнято щодо Росії (222 постанови), Туреччини (77), Румунії (71), Україна (70), Греції (41) і Угорщині (40) ", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела в ЄСПЛ.

Загалом 2016 року Суд ухвалив 993 рішення про порушення прав людини. Найбільша кількість порушень стосувалося прав на свободу і безпеку (286), негуманного ставлення і приниження (193), прав на справедливий суд (176).

Як також заявили в ЄСПЛ, сьогодні на розгляді 28,5 тис. справ, серед яких шість тисяч є пріоритетними.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити фігурантові "болотної справи" Ярославу Бєлоусову 12,5 тис євро за порушення його прав.