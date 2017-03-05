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Росія - це найбільша загроза на Землі, - глава ФБР

Джеймс Комі також погодився, що РФ надає притулок для кіберзлочинців
Глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі заявив, що Росія становить загрозу для будь-якої нації.
Росія - це найбільша загроза на Землі, - глава ФБР Джеймс Комі Фото: svoboda.org

Про це Джеймс Комі заявив на слуханнях в Сенаті. Фрагмент відеотрансляції слухань опублікував журналіст NBC News Бред Джаффа у своєму мікроблозі Twitter.

За його словами, Росія - "це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей".

Комі також погодився з тим, що Росія надає притулок для кіберзлочинців.

Нагадаємо, що 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

Директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі вперше публічно підтвердив, що ФБР розслідує можливість втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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03 05 2017 20:17
ТЕГИ: Росія, США, ФБР
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