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Росія активізувала шпигування проти України та ЄС, - спецслужби Чехії

Минулого року також збереглась тенденція виїзду чеських громадян на Донбас і в Крим
Минулого року російські секретні служби підвищили свою активність на території Чехії, здійснюючи, зокрема, кампанію проти України.
Росія активізувала шпигування проти України та ЄС, - спецслужби Чехії Фото: ru.tsn.ua

Про це повідомляє видання Prague Daily Monitor із посиланням на річний звіт Служби безпеки та інформації Чехії (BIS).

Російські спецслужби, у яких є якісна мережа контактів, в основному отримували конфіденційну інформацію з політичної сфери. У звіті йдеться, що чехи розкривають багато конфіденційної інформації від організацій і компаній, в яких вони працюють.

Найбільше джерело ризику становлять несвідомі контакти чехів з російським дипломатичним персоналом. Чеські спецслужби стверджують, що значна частина російських розвідників працює під дипломатичним прикриттям російської місії.

Російські шпигуни, зокрема, здійснювали операції, які були частиною кампанії проти України, ЄС і НАТО. Російські розвідувальні служби координували і фінансували діяльність неурядових організацій, які ставили під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України.

Минулого року також збереглась тенденція виїзду чеських громадян на Донбас і в Крим.

"Під час цих поїздок чеські громадяни використовують, хоча, можливо, несвідомо, приховану допомогу російських спецслужб", - ідеться у звіті.

У звіті окремо згадуються великі хакерські атаки з Росії. Найактивнішою була кампанія APT28/ Sofacy, ціллю якої стали різні області - від дипломатичної та військової до досліджень і розробок в академічній сфері.

Нагадаємо, у серпні посол Чехії повідомляв, що в зоні бойових дій на сході України на боці незаконних збройних формувань воюють приблизно 5-10 чехів.

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25 10 2017 12:59
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