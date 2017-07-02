У РНБО повідомили, що Росія активно перекидає на Донбас техніку і солдатів

Все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі

Останнім часом Росія активізувала заведення на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців.

Військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та паливно-мастильні матеріали завозиться організовано та планомірно практично у щоденному режимі: як автомобільними шляхами, так і залізницею, - повідомив у вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

"Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо", – заявив Турчинов.

За даними РНБО, лише за останні три доби з РФ до Донбасу були перекинуті в значній кількості танки, БМП, МТЛБ, РСЗВ "Град", а також САУ 2С7 "Піон" (203 мм), 2А36 "Гіацинт" (152 мм).

"Підкріплення надається російським гібридним військами вздовж всієї лінії розмежування", – зазначив Турчинов, наголосивши, що в російських військкоматах ведеться неприхована робота з вербування контрактників для участі в бойових діях на сході України.

На думку секретаря РНБО, "все це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі".

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підтвердив інформацію про підготовку Російською Федерацією наступу на Донбасі.