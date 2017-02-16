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Росія поповнює ряди бойовиків за рахунок призову безробітних мешканців Донбасу

Вербування активно проводиться в п'яти містах
Російське окупаційне командування викликає до лав терористів робітників підприємств вугледобувного комплексу, які залишилися без робочих місць внаслідок припинення поставок вугілля залізницею.
Росія поповнює ряди бойовиків за рахунок призову безробітних мешканців Донбасу Фото: p-p.com.ua

"Російське окупаційне командування, скориставшись режимом припинення вогню (з 9 лютого) нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ шляхом збільшення їх чисельності за рахунок призову робітників підприємств вугледобувного комплексу, які залишилися без робочих місць внаслідок припинення поставок вугілля залізницею", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

У розвідці зазначили, що особливо інтенсивно агітаційну кампанію з вербування місцевого населення для проходження військової служби за різними військовими спеціальностями розгорнуто у містах Довжанськ, Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка.

"Відсутність робочих місць та потреба утримувати свої родини спонукає безробітних вступати до російських терористичних військ, що вже дозволило суттєво підвищити рівень укомплектованості окремих підрозділів 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ", – наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО.

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16 02 2017 08:57
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