Росія безповоротно втрачає інструмент енергетичного шантаж, - Порошенко
"Вітаю перше американське вугілля в Україні, поставлене відповідно до моїх домовленостей з президентом Трампом", - написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко назвав постачання "важливим внеском в енергетичну безпеку держави" та "яскравим свідченням взаємовигідного співробітництва між стратегічними партнерами".
"Безповоротна втрата для Росії ще одного інструменту енергетичного шантажу, незважаючи на підступну крадіжку українського вугілля на українському Донбасі", – додав український президент.
Нагадаємо, вночі 13 вересня в порт "Південний" прибуло судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для станцій державної компанії "Центренерго" за контрактом з XCoal Energy and Resources.
Як повідомлялося раніше, 31 липня ПАТ "Центренерго" уклало з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.
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