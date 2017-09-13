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Росія безповоротно втрачає інструмент енергетичного шантаж, - Порошенко

Президент вважає постачання американського вугілля в Україну "яскравим свідченням взаємовигідного співробітництва між стратегічними партнерами"
Президент Петро Порошенко вітає прибуття до України першої партії енергетичного вугілля зі США.
Росія безповоротно втрачає інструмент енергетичного шантаж, - Порошенко Фото: unian.ua

"Вітаю перше американське вугілля в Україні, поставлене відповідно до моїх домовленостей з президентом Трампом", - написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко назвав постачання "важливим внеском в енергетичну безпеку держави" та "яскравим свідченням взаємовигідного співробітництва між стратегічними партнерами".

"Безповоротна втрата для Росії ще одного інструменту енергетичного шантажу, незважаючи на підступну крадіжку українського вугілля на українському Донбасі", – додав український президент.

Нагадаємо, вночі 13 вересня в порт "Південний" прибуло судно Ocean Ambitious з 62 тисячами тонн енергетичного вугілля з США для станцій державної компанії "Центренерго" за контрактом з XCoal Energy and Resources.

Як повідомлялося раніше, 31 липня ПАТ "Центренерго" уклало з американською компанією Xcoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.

 

 

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13 09 2017 11:30
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