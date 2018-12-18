Росія, Білорусь, Сербія і ще 16 держав голосували проти резолюції ООН щодо Криму Ініційовану Україною резолюцію підтримали 66 країн

Росія, Білорусь, Вірменія, Сербія та ще 15 держав проголосували проти схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка закликає Росію вивести її війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Фото: blic.rs

Про це повідомило Постійне представництво України при ООН у Twitter. Ініційовану Україною резолюцію підтримали 66 країн, 19 були проти, утрималися 72. Зокрема, проти голосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Російська Федерація, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве. Генасамблея ООН схвалила резолюцію 17 грудня. Документ, серед іншого, підкреслює, що присутність російських військ в Криму суперечить національному суверенітету і територіальній цілісності України та підриває безпеку і стабільність інших держав Європи.

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