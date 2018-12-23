27 країн не підтримали резолюцію ООН про права людини в Криму

Зокрема, проти ухвалення документа проголосували Білорусь, Болівія, Бурунді, Венесуела, Вірменія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, ПАР, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан та Чад, повідомляє "Європейська правда".

70 країн утрималися від голосування.

Зауважимо, у порівнянні із голосуванням за "кримську" резолюцію аналогічного змісту минулого року відбулися невеликі зміни. Торік документ підтримали 65 держав, проти виступили 26.

Минулого року проти резоюції голосували Філіппіни, цього року філіппінська делегація утрималась. Водночас цього року список голосів "проти" поповнили Коморські острови і Чад.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 22 грудня ухвалила резолюцію щодо ситуації з правами людини у Криму, у якій поіменно перелічені імена конкретних українців, яких незаконно утримує Росія.

Документ засуджує політично вмотивовані переслідування українців та закликає звільнити усіх громадян України, які незаконно утримуються в окупованому Криму та РФ. Резолюція визнає Олега Сенцова, Володимира Балуха та Еміра-Усеїна Куку політичними в’язнями.