CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросійська федерація більше не головуватиме в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія більше не головуватиме в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Продовжуємо звільняти UNESCO від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижа про те, що росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації. І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму
Фото: unesco.org
Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.
"Продовжуємо звільняти UNESCO від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижа про те, що росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації. І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму", - зазначила вона.
Джапарова додала, що Україна разом з численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО порушила питання і про недопущення проведення чергової 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО влітку 2022 року в Казані.
"Під час першого в історії виступу Президента України перед членами Виконавчої ради Організації Володимир Зеленський висловив чітку позицію: терористам не місце в Комітеті всесвітньої спадщини. Разом ми виграли черговий дипломатичний поєдинок", - констатувала Джапарова.
Новину про те, що росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, прокоментував і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.
"росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир", - написав він.
Водночас міністр подякував Міністерству закордонних справ та Міністерству культури та інформаційної політики за роботу у цьому напрямку.
Нагадаємо, що агентство ООН з культури ЮНЕСКО заявило, що воно підтвердило збитки, завдані 207 культурним об'єктам в Україні після російського вторгнення 24 лютого.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2022 18:22 МЕДІА
- ВІДЕО Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах мп
- ВІДЕО У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер
- Суровікін продовжить обстріли енергооб'єктів, але це дасть зворотній ефект. Про перспективи зимової війни в Україні – генерал-майор Мік Раян
СТАТТІ