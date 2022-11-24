росія більше не головуватиме в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Продовжуємо звільняти UNESCO від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижа про те, що росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації. І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму

російська федерація більше не головуватиме в Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.

"Продовжуємо звільняти UNESCO від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижа про те, що росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини Організації. І хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму", - зазначила вона.

Джапарова додала, що Україна разом з численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО порушила питання і про недопущення проведення чергової 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО влітку 2022 року в Казані.

"Під час першого в історії виступу Президента України перед членами Виконавчої ради Організації Володимир Зеленський висловив чітку позицію: терористам не місце в Комітеті всесвітньої спадщини. Разом ми виграли черговий дипломатичний поєдинок", - констатувала Джапарова.

Новину про те, що росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, прокоментував і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.

"росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир", - написав він.

Водночас міністр подякував Міністерству закордонних справ та Міністерству культури та інформаційної політики за роботу у цьому напрямку.