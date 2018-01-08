Росія блокує всі спроби міжнародних організацій здійснити моніторинг у Криму, - МЗС
"Російська Федерація й далі блокує всі спроби міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, ЮНЕСКО і тієї ж ОБСЄ, скористатися запрошенням України, а також виконати рішення керівних органів цих структур з моніторингу окупованого Криму. Зате Москва цинічно заявляє, що вона відкрита для відвідин Криму як території Росії", – заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму Facebook.
Така позиція абсолютно неприйнятна ні для України, ні для міжнародних організацій, які повинні керуватися як нормами міжнародного права, так і власними рішеннями, що прийняті з дотриманням цих норм, зазначив він.
"Окупантам слід повернутися до дотримання норм міжнародного права, міжнародним організаціям слід посилити ретельне і наполегливе виконання рішень по окупованій Автономній Республіці Крим, зокрема скориставшись вже існуючими запрошеннями. МЗС залишається відкритим для обговорення з представниками міжнародних організацій усіх деталей візитів в окупований Крим", – додав він.
Також, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним відвіданням окупованого Криму.
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