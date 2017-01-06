Росія блокує можливість пошуку зниклих безвісти на Донбасі, - Геращенко
Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"У чому проблема зараз у створенні механізму? В тому, що Російська Федерація категорично відмовляється надавати своїх експертів в механізм з пошуку зниклих безвісти. Це і є, насправді, справжнє ставлення Російської Федерації до своїх громадян, яких російська влада послала на Донбас воювати з перешитими шевронами", - сказала Геращенко журналістам у Києві.
Вона нагадала, що Україна наполягає на створенні механізму з пошуку зниклих безвісти із залученням експертів Червоного Хреста, російських і українських експертів, а також із запрошенням представників самоназваних республік.
Вона уточнила, що на сьогодні в списках СБУ 408 осіб вважаються зниклими безвісти.
Для того, щоб з'ясувати долю цих людей, частина з яких пропала після боїв під Іловайськом і Дебальцевим, потрібен допуск на ці території міжнародних гуманітарних місій, зазначила Геращенко.
"Тому Україна так домагається допуску (на окуповані території) Міжнародного комітету Червоного Хреста", — підкреслила вона.
Раніше Геращенко повідомляла, що у полоні бойовиків на Донбасі перебувають 126 українців.
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