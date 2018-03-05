Росія блокує розширення мандату ОБСЄ на всю ділянку кордону з окупованим Донбасом, - МЗС
На засіданні Постійної ради ОБСЄ 3 травня продовжили мандат спостережної місії ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".
"МЗС України висловлює глибоке розчарування з приводу того, що Росія залишається єдиною в ОБСЄ, хто наполегливо блокує розширення мандату Місії на всю ділянку кордону", - повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ України.
В українському МЗС наголосили, що така поведінка російської сторони демонструє "ізольованість Росії у небажанні забезпечити дієвий міжнародний контроль на кордоні".
"Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання зброї, боєприпасів та військового обладнання, регулярних військ, найманців з метою підтримки терористичної діяльності на території України", — додали в МЗС.
Нагадаємо, Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.
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