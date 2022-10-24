росія бреше про "брудну бомбу" – спільна заява глав зовнішньополітичних відомств США, Британії та Франції

Глави МЗС запевнили, що незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед російською агресією, та сповнені рішучості продовжувати підтримувати її зусилля щодо захисту своєї території стільки, скільки потрібно.

росія бреше, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на своїй території.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена і глав МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі та Франції Катрін Колони.

Там нагадали, що міністри оборони США, Франції та Британії провели розмови з російським головою міноборони сергієм шойгу. Останній стверджував, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою".

"Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто неправдиві твердження росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй території", – заявили глави зовнішньополітичних відомств США, Британії та Франції.

Вони додали, що світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації.

"Ми також відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку росії", – заявили міністри.

Глави МЗС запевнили, що незмінно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед російською агресією. США, Британія та Франція сповнені рішучості продовжувати підтримувати зусилля України щодо захисту своєї території стільки, скільки потрібно.

23 жовтня російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що Україна нібито готує провокацію із "брудною бомбою". Шойгу зателефонував міністрам оборони США, Франції, Туреччини і Британії та повторив їм цей вкид.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав: росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі.