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Росія буде відстоювати право росіян носити георгіївські стрічки в Україні, - Лавров

Глава МЗС РФ поскаржився на неповагу до російської громади
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що буде відстоювати право росіян носити георгіївські стрічки в Україні.
Росія буде відстоювати право росіян носити георгіївські стрічки в Україні, - Лавров Сергій Лавров. Фото: informator24.blogspot.com

"Ми повністю солідарні з нашими співвітчизниками за кордоном і будемо всіляко відстоювати їх права, особливо в ситуації, коли просте носіння георгіївської стрічки 22 червня в деяких країнах оголошено кримінальним злочином. Я маю на увазі те, що сталося вчора в Україні", - сказав Лавров на засіданні комісії у справах співвітчизників за кордоном, інформують "РИА Новости".

Крім цього, Лавров заявив, що буде домагатися поваги до російським громадам.

"Ми настирливо домагаємось, щоб закордонні партнери дотримувалися взяті на себе міжнародні правові зобов'язання і з повагою ставилися до російських громад, які проживають у відповідних країнах", - сказав Лавров.

Нагадаємо, 15 червня, набув чинності закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Документ передбачає штрафи 850-2550 грн за публічне використання, демонстрацію чи носіння георгіївської стрічки або її зображення.

Крім того, повторне порушення протягом року спричинить більший штраф від 2 550 грн до 5 100 грн або адмінарешт до 15 діб.

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23 06 2017 15:39
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