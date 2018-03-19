Росія буде й надалі прагнути розділити НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс реагує на агресивну модель поведінки Росії, яка продовжує спроби розділити союзників.

"Підхід НАТО до Росії рішучий, оборонний і співрозмірний. Він поєднує в собі сильне стримування і захист з відкритістю до змістовного діалогу. Росія буде й надалі прагнути розділити нас. Але союзники по НАТО залишаються єдині. І ми солідарні з Великою Британією", - сказав Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі з главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що отруєння в Солсбері відбулося на тлі безрозсудної поведінки Росії і НАТО реагує на таку модель поведінки.

"Ми бачили незаконну анексію Криму, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми бачили подальші зусилля Росії із дестабілізації Східної України. І ми бачили, що Росія продовжує втручатися в наші демократичні політичні процеси і підриває наші демократичні інститути. Ми бачили різні типи гібридної тактики, включаючи кібератаки", - додав генсек НАТО.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг різко засудив використання у Великобританії проти екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки нервово-паралітичного газу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США. У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.