Росія будує паркан між Кримом і материковою Україною
Висота огорожі над землею становитиме 2,1 метра, заглиблення у ґрунт - 0,3 метра. Роботи мають завершити навесні 2018 року, - повідомляє "РИА Новости".
Зі свого боку ТАСС з посиланням на сайт російських держзакупівель пише, що облаштування паркану обійдеться окупантам більш ніж у 200 млн рублів (понад 3 млн доларів). Згідно з розміщеною документацією, конструкція огорожі повинна забезпечувати високу міцність, довговічність і економічність в експлуатації. Гарантійний термін експлуатації на інженерне загородження і додаткове обладнання до нього - не менш ніж 10 років, причому обумовлено, що конструкції повинні бути стійкими до складних кліматичних умов (у тому числі вологості до 98% і температури повітря до плюс 65 градусів).
Зараз між Кримом, який Росія незаконно окупувала, і материковою частиною України працюють три пункти пропуску: "Джанкой", "Перекоп" і "Армянськ".
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