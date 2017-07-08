Росія демонструє "певну готовність" до переговорів щодо України, - Тіллерсон

США мають намір координувати дії з усіма сторонами, залученими до вирішення конфлікту

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що Росія демонструє "певну готовність" почати переговори щодо вирішення конфлікту на сході України.

Про це Тіллерсон повідомив за результатами зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах, інформує AP.

Тіллерсон зазначив, що США мають намір координувати дії з усіма сторонами, залученими до вирішення конфлікту.

За словами держсекретаря США, попри глибокі розбіжності з Росією щодо українського питання, США не вважають "гарною ідеєю розірвати все інше через це одне питання".

Відзначимо, що раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон допустив погіршення відносин з Росією в майбутньому.