ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що Росія демонструє "певну готовність" почати переговори щодо вирішення конфлікту на сході України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія демонструє "певну готовність" до переговорів щодо України, - Тіллерсон
США мають намір координувати дії з усіма сторонами, залученими до вирішення конфлікту
Рекс Тіллерсон. Фото: Reuters
Про це Тіллерсон повідомив за результатами зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах, інформує AP.
Тіллерсон зазначив, що США мають намір координувати дії з усіма сторонами, залученими до вирішення конфлікту.
За словами держсекретаря США, попри глибокі розбіжності з Росією щодо українського питання, США не вважають "гарною ідеєю розірвати все інше через це одне питання".
Відзначимо, що раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон допустив погіршення відносин з Росією в майбутньому.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 08 2017 10:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles