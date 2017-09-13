Росія до кінця місяця опиниться в списку країн міграційного ризику, - Кабмін

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу

Кабінет Міністрів України доручив МЗС України та СБУ внести до 30 вересня Російську Федерацію до переліку країн міграційного ризику.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Уряд ухвалив план виконання указу президента про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 20117 року "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, дотримання ними правил перебування на території України", який має у своєму розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Передбачається, що МЗС і СБУ повинні забезпечити оновлення списку країн міграційного ризику, зокрема внісши до нього Росію, і проінформувати про це Кабмін і апарат РНБО.

Уряд доручив Міністерству внутрішніх справ, Державній прикордонній службі, Державній міграційній службі, Службі зовнішньої розвідки та СБУ до 30 вересня забезпечити посилення контролю за в'їздом і виїздом з України іноземців, зокрема громадян Росії та осіб без громадянства.

Також до 30 жовтня МЗС, МВС, Міграційній службі, Державній прикордонній службі доручено опрацювати механізм та етапність впровадження можливості в'їзду і виїзду з України іноземців, зокрема громадян Росії, за закордонними паспортами, що містить безконтактний електронний носій; а також за участі СБУ - опрацювати питання впровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями про в'їзд в Україну.

Кабмін також доручив до 30 листопада Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній прикордонній службі, Міграційній службі, Мінінфраструктури, Держпродспоживслужбі й Держспецзв'язку за участю органів місцевого самоврядування створити центри надання адміністративних послуг поблизу місць розташування контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Крім того, МВС, Міграційній службі та Держприкордонслужбі уряд доручив забезпечити початок роботи від 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, зокрема громадян РФ, під час здійснення прикордонного контролю.

Зазначимо, у липні Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити візовий режим з Росією.

Однак, указ президента Петра Порошенка про введення з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Росії, набув чинності 2 вересня.