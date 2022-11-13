росія добивається підключення до SWIFT свого держбанку

В мзс рф заявили, що без зняття обмежень "зернова угода" не може бути продовжена

Заступник глави мзс росії сергєй вершинін підтвердив, що росія порушувала в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН питання підключення до системи SWIFT державного "россільгоспбанку".

Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед. Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.

Заступник міністра зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.

У червні "россільгоспбанк", а також "Сбербанк" і "Московський кредитний банк" було відключено від системи SWIFT у межах шостого пакета санкцій ЄС.

Як повідомляв iPress, агенція Reuters раніше писала, що росія вимагає від Заходу послабити обмеження для державного сільськогосподарського кредитора "россільгоспбанку", щоб сприяти експорту зерна.